Госдолг Азербайджана к 1 января 2023 года по прогнозам Минфина достигнет 17 млрд 990 млн манатов (около $10,6 млрд) или 15,6% ВВП. сообщает Интерфакс.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2022 года госдолг Азербайджана оценивался в 16 млрд 899,1 млн манатов ($9 млрд 940,6 млн) или 18,2% ВВП. Таким образом, по оценкам Минфина госдолг страны в 2022 году увеличится на 6,4%.

Согласно материалам Минфина, к 2023 году внешний долг Азербайджана достигнет $8 млрд 239,3 млн (14 млрд 6,8 млн манатов), внутренний – 3 млрд 983,2 млн манатов.

На 1 января 2022 года внешний долг составлял $8 млрд 135,7 млн (13 млрд 830,7 млн манатов), внутренний — 3 млрд 68,4 млн манатов. Таким образом, внешний долг по прогнозам увеличится в 2022 году на 1,3%, внутренний – на 29,8%.

Согласно оценкам Минфина, в 2022 году заимствования на сумму 1 млрд 736 млн манатов будут направлены на покрытие дефицита госбюджета.

По данным Минфина, на 1 июля 2022 года госдолг Азербайджана оценивается в 14 млрд 973,8 млн манатов или 13% ВВП (спад в январе-июне на 11,4% — ИФ), в том числе внешний долг — $7 млрд 167,1 млн (12 млрд 184,1 млн манатов) или 10,6%, внутренний – 2 млрд 789,7 млн манатов или 2,4% ВВП. В первом полугодии 2022 года внешний долг снизился на 11,9%, внутренний – на 9,1%.