Азербайджан, Турция и Узбекистан договорились активно использовать все возможности железной дороги Баку–Тбилиси–Ахалкалаки–Карс.

Об этом сказал во вторник исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на пресс-конференции по итогам первой встречи министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции в Ташкенте, передает Trend.

По его словам, три страны готовы приложить совместные усилия для полной реализации потенциала сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и транспорта, включая все виды транспортных и транзитных коммуникаций.

«Делегации договорились углублять практическое взаимодействие в областях промышленной кооперации, цифровой экономики и торговли», — сказал Норов.

Он отметил, что в этих целях планируется активно использовать все возможности железной дороги Баку–Тбилиси–Ахалкалаки–Карс, международных портов Турции и Азербайджана, а также транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

«В то же время стороны подчеркивают важность инициативы Узбекистана по строительству стратегической железнодорожной линии Термез–Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар и выражают поддержку проекту строительства железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай», — сказал Норов.