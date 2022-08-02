В настоящее время Государственная налоговая служба проводит обсуждение пакета изменений в Налоговый кодекс с соответствующими государственными и частными структурами.

Как передает АПА-Экономикс, согласно предлагаемому изменению, при безналичной оплате возвращаемая по «ƏDV geri al» сумма увеличивается с 15% до 20%, при оплате наличными сумма уменьшается с нынешних 10% до 5%.

Изменения, которые планируется внести в Налоговый кодекс с 1 января 2023 года, предусматривают применение иного подхода к возврату процентов по НДС по видам услуг.

Кроме того, согласно предлагаемой поправке в Налоговый кодекс, предусматривается также возврат части НДС, уплаченного за медицинские услуги, оказываемые физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.