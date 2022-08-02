Представители Узбекистана и Азербайджана встретились в Ташкенте, договорившись о реализации нескольких совместных проектов. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ.

Накануне премьер-министр – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества в инвестиционной, промышленной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах.

Стороны согласовали ряд вопросов по реализации совместных проектов, таких как создание кластерного производства шёлка в шести районах вблизи Барда, проработки новых проектов в Евлахском пилотном агропарке и Агдамском промышленном парке, организации совместного предприятия по выпуску ювелирных изделий в Ташкенте.

После этого были подписаны документы, в том числе совместная «дорожная карта» по углублению и расширению торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации, Меморандум о взаимопонимании между органами по защите прав предпринимателей и Меморандумы о сотрудничестве между Агентством развития экономических зон Азербайджана и Ассоциациями «Узбекипаксаноат» и «Узтекстильпром».