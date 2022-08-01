Великобритания ослабила санкции, касающиеся авиационной отрасли, для лиц, связанных с Россией, говорится в документе правительства страны.

Отмечается, что было пересмотрено Положение 28 в первом параграфе Генеральной лицензии.

«Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в параграфе 1(a), при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии», — приводит слова заявления РИА Новости.

Из документа следует, что данное послабление распространяется на определённые авиационные товары и технологии, включая авиационные газотурбинные двигатели и разработанные для них комплектующие.

Между тем ослабление санкций не относится к военным товарам и технологиям.