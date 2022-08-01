1 августа президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с делегацией во главе с замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.
Стороны выразили удовлетворение позитивными результатами продолжающегося сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, в том числе в сфере энергетики.
Отмечено, что реализуемые при совместном участии Азербайджана и Турции глобальные проекты служат обеспечению стратегических интересов наших стран.
Также прошел обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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