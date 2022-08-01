1 августа президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с делегацией во главе с замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Стороны выразили удовлетворение позитивными результатами продолжающегося сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, в том числе в сфере энергетики.

Отмечено, что реализуемые при совместном участии Азербайджана и Турции глобальные проекты служат обеспечению стратегических интересов наших стран.

Также прошел обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.