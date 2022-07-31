Принятие «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» создает условия для перехода на качественно новый этап развития, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Впервые в нашей практике стратегия является полностью коллективным и коллегиальным документом. Отраслевые рабочие группы, созданные при подготовке стратегического документа, возглавляли руководители соответствующих областей и министерств. Наши главные цели – это благосостояние общества, интеграция экономики страны в глобальную цепочку создания стоимости, усиление инновационной направленности и финансовой устойчивости народного хозяйства», — отметил М.Джаббаров.

По его словам, будут приняты и другие документы и меры, вытекающие из стратегии: «Например, осуществление приватизации в этой и других сферах, расширение возможностей финансирования малого и среднего бизнеса и т.д».

Министр подчеркнул, что этот документ охватывает все стороны социально-экономической жизни страны.

Напомним, согласно стратегии, в 2022-2026 годах экономика Азербайджана будет расти в среднем на 3–4% ежегодно, а ненефтегазовый ВВП будет расти в среднем на 5% ежегодно. Доля частного сектора в экономике будет увеличена до 88%.