Суммарная мощность в сфере гидроэнергетики Азербайджана в 2021 году составила 1 152 мегаватта, об этом говорится в публикации Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

По данным агентства, этот показатель вырос на 0,2 процента по сравнению с 2020 годом (1 149 мегаватт) и на 0,6 процента — в сравнении с 2019 годом (1 145 мегаватт).

Производство электроэнергии на ГЭС в Азербайджане в 2020 году сократилось на 31,6 процента в годовом исчислении (1 565 гигаватт-час в 2019 году) — до 1 070 гигаватт-час.

При этом производство электроэнергии из ВИЭ в Азербайджане в 2020 году в целом сократилось на 26 процентов в годовом исчислении (1 910 гигаватт-час в 2019 году) — до 1 413 гигаватт-час.

«В 2020 году суммарное производство электроэнергии из ВИЭ в мире составило 7 468 тераватт-час. При этом доля ГЭС в общей выработке электроэнергии из ВИЭ составила около 59 процентов (4 356 тераватт-час), далее следует выработка электроэнергии из энергии ветра (1 589 тераватт-час), из солнечной энергии (844 тераватта-час), энергии биомассы (584 тераватта-час), геотермальной энергии (95 тераватт-час) и энергии моря (1 тераватт-час)», — говорится в отчете.