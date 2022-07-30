Группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в «Курсе по эксплуатации ударных беспилотников AKINCI» в Турции в рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», подписанного между двумя странам, передает Minval.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Церемония выпуска слушателей курса, организованного турецкой компанией «Байкар», занятой в оборонно-промышленной сфере, прошла в Летном учебно-испытательном центре Akinci в Чорлу в провинции Текирдаг.

Руководитель центра Халил Акар подробно информировал учебном центре, высказал выпускникам напутственные слова.

В завершение военнослужащим, успешно завершившим курс обучения по различным специализациям, были вручены сертификаты и подарки.