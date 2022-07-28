В г. Гусар 26-27 июля 2022 года была проведена 22-я встреча азербайджано-российской совместной комиссии по распределению водных запасов трансграничной реки Самур, созданной в соответствии с «Соглашением о сотрудничестве в сфере рационального использования и охраны водных запасов трансграничной реки Самур между правительством Азербайджана и правительством России», сообщили в ОАО «Мелиорация и водное хозяйство».

В заседании приняли участие представители Госслужбы по имущественным вопросам при Министерстве экономики, МЧС, Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства экологии и природных ресурсов и Государственной пограничной службы.

На встрече были рассмотрены вопросы по мониторингу и распределению водных запасов реки Самур между двумя странами, совместной эксплуатации Самурского гидроузла и другие вопросы.

По итогам обсуждений был подписан совместный протокол о предстоящих мерах.