Потребители презервативов Durex и чистящих средств Dettol могут быть спокойны: продукция останется на рынке, а о сокращении не может быть и речи даже в случае энергетического кризиса. По крайней мере, так заявил глава компании-производителя Reckitt Benckiser Лаксман Нарасимхан. Об этом передаёт агентство Reuters.

По его словам, на случай непредвиденных обстоятельств разработан целый план, чтобы не допустить закрытия крупного европейского предприятия в случае отключения электроэнергии на континенте. По словам Нарасимхана, все европейские предприятия Reckitt Benckiser используют энергию, которую производят возобновляемые источники. Кроме того, инфраструктура фабрик позволит им перейти на альтернативное газу топливо — нефть.

«В Великобритании и других странах у нас на самом деле всё хорошо, у нас нет вопросов или проблем. Это больше в континентальной Европе», — добавил Нарасимхан.