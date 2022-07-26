Наступил подходящий момент для решения Приднестровского вопроса и восстановления территориальной целостности Молдовы. Об этом недавно заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Ранее советник Офиса украинского президента Алексей Арестович пообещал в три счета разобраться с Тирасполем, если поступит такая просьба с молдавской стороны. Арестович убеждает Кишинев в российской военной угрозе, будучи уверенным в том, что там ее недооценивают, и призывает действовать на упреждение.

Действительно ли сейчас самый подходящий момент для свержения сепаратистского режима в Тирасполе и перехода Приднестровья под власть Кишинева? Это и означало бы восстановление Молдовы в ее законных границах. Все ли условия есть для этого сейчас? Велики ли шансы на успех? Или же это стало бы опрометчивым шагом на фоне войны, идущей в соседней Украине?

По словам Виталия Андриевского, доктора истории, директора Института эффективной политики, «проблема действительно сложная».

«Есть доводы «за», но есть и доводы «против». Если говорить о доводах «за», то они в том, что проблему для нас решает Украина. И мы получаем контроль над регионом, не приложив никаких усилий. Решается для Молдовы проблема сепаратизма и одновременно снимается угроза для Украины со стороны этого региона. Так что предложение заманчивое. Но не все так просто. И тут появляются доводы «против.

Во-первых, регион лишается бесплатного российского газа, чем Молдова может заменить эти доходы для бюджета Приднестровья, пока не ясно. Во-вторых, молдавская власть боится вступать в открытый конфликт с Россией. Очень боится. Причины разные, но проблема реальная.

В-третьих, население этого региона зомбировано российской пропагандой. И у Молдовы пока нет идей, как решать эту проблему. К этому добавим электоральный фактор, так как эти граждане могут поддержать пророссийские партии и негативно повлиять на процесс евроинтеграции.

Есть и другие причины, в том числе, коррумпированность части молдавской элиты со стороны реальных хозяев Приднестровья (речь идет о тамошней крупной фирме «Шериф»).

Всё это в совокупности заставляет откладывать решение проблемы в «долгий ящик»», – отметил он.

Евген Магда, директор Института мировой политики также считает, что ситуация в Молдове является непростой.

«Президент Майя Санду признает слабость армии Молдовы, возможные проблемы с обороноспособностью страны. Отмечу, что Россия старается использовать Приднестровье для дестабилизации ситуации на юге Украины.

На мой взгляд, у Молдовы отсутствует как силовой потенциал, так и политическая воля для реинтеграции государства военным путем. Поэтому подобные заявления, звучащие из Украины, выглядят недальновидными. Отмечу также, что Приднестровье является скорее базой для информационных диверсий, чем реальной военной угрозой — тамошний российский контингент сформирован преимущественно из местных жителей, которые вряд ли захотят воевать. Да и потенциал вооружения российской группировки в Приднестровье невысок.

С одним можно согласиться: российско-украинская война говорит всем государствам Балто-Черноморского региона о необходимости пересмотра подходов к вопросам коллективной безопасности. Это очевидно», – подчеркнул наш собеседник.

Самир Ибрагимов