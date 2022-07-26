Доходы Ирана от экспорта нефти за последние четыре месяца текущего года увеличились на 580%. Об этом сообщил во вторник официальный представитель правительства республики по экономическим вопросам Ахсан Хандузи.

«Доходы от экспорта нефти и налоговых поступлений за первые четыре месяца этого года (по иранскому календарю год начался 21 марта 2022 года — прим.) возросли на 580% и 200% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — цитирует его агентство IRNA.

По словам представителя правительства, увеличение доходов «связано с ростом нефтяного экспорта и изменением валютного курса [внутри страны] в рамках закона о бюджете».