Представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатов.

Согласно сведениям агентства, новый план будет утвержден во вторник на специальной встрече министров энергетики сообщества в Брюсселе.

Дипломаты подтвердили DPA, что, согласно плану, предложенному Европейской комиссией (ЕК), страны добровольно должны сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.