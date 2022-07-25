Европа должна бить по России в ответ на очередные газовые угрозы, связанные с ограничением поставок по газопроводу «Северный поток».

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Даже, несмотря на уступку по турбине для «Северного потока», Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. И это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы», — отметил он.

По его словам, Москве безразлично, как будут страдать люди, — от голода из-за блокады портов, зимних холодов, бедности или от оккупации.

«Это просто разные формы террора. Для этого нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но и вообще от любого остающегося экспорта. И максимально разрывать торговые связи с Россией, потому что каждая такая связь — это потенциальное средство давления для России», — добавил Зеленский.