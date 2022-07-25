Темпы роста, продемонстрированные экономикой Азербайджана в первые 6 месяцев, удовлетворительны.

С данным заявлением выступил министр экономики Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в первом полугодии текущего года рост экономики Азербайджана составил 6,2 процента, в том числе ненефтяного сектора на 9,6 процента.

«В течение года мы наблюдаем снижение прогнозов темпов роста экономик различных стран мира. Однако в случае с Азербайджаном этот процесс идет наоборот, и все ведущие рейтинговые агентства и мировые организации повышают эти прогнозы, исходя из темпов, продемонстрированных экономикой Азербайджана в первые шесть месяцев», — приводит «Репорт» слова министра.

Джаббаров отметил, что все это обусловлено полнотой и последовательностью шагов, предпринятых правительством под руководством президента в период пандемии, во-вторых, результатами экономических и структурных реформ, в-третьих, такими факторами, как управление государственных предприятий как единого блока и постоянно улучшающейся бизнес-среды.