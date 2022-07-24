Вооруженные силы Украины вскоре пойдут в наступление на ряде направлений, которое Россия, вероятно, не сумеет везде эффективно отбить.

Об этом заявил бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин)

По его словам, контрнаступление ожидается на херсонском и запорожском направлениях, а также в Харьковской области вблизи границы с РФ. Он также не исключил, что украинская армия может ввести войска на территорию России.

«Ждем, пока оперативная пауза закончится и, вероятнее всего, она закончится наступлением врага. Есть стойкое убеждение у меня и не только в том, что если срочно не будут приняты меры по пополнению войск, а пополнить их можно только фактически начав частичную мобилизацию, то мы можем потерпеть достаточно серьезное поражение», — заявил Гиркин, слова которого приводит УНИАН.

Он также оценил эффективность ударов ВСУ по Антоновскому мосту под Херсоном.

«Никакие понтоны, корабли, не смогут полностью заменить нормальный автомобильный, ж/д мост. По которому может пройти любая техника, любого веса, длины и ширины», — добавил террорист.