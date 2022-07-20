Иран и Турция договорились начать переговоры по новой сделке по экспорту газа, которая позволит увеличить поставки природного газа из Ирана в Турцию в течение 25 лет, начиная с 2026 года, передает Press TV.

Переговоры о новой сделке по поставкам газа между Ираном и Турцией начнутся на основе договоренностей, достигнутых между президентом Ирана Эбрагимом Раиси и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом во время встречи, состоявшейся ранее в Тегеране.

«В связи с этим было согласовано, что продление контракта на экспорт иранского газа в Турцию на 25 лет и увеличение объема экспорта будет в повестке дня двух сторон, и начнутся начались переговоры (по этому вопросу)». — говорится в сообщении администрации президента ИРИ.

Иран заявил о своей готовности обеспечить Турцию стабильными поставками энергии за счет экспорта природного газа.

Иран поставляет около 10 миллиардов кубометров газа в год в Турцию в соответствии с соглашением сроком на 25 лет, подписанным в 2001 году.

Тем не менее, Турция требует увеличения поставок из-за растущего спроса на энергию в бытовом и производственном секторах страны.