Новое турецкое буровое судно в августе начнет разведку газовых месторождений в Восточном Средиземноморье, сообщил в среду вице-президент Турции Фуат Октай.

«В начале августа буровое судно «Абдулхамид Хан» приступит к разведочным работам», — приводит его слова телеканал NTV.

Октай добавил, что Турция примет необходимые меры на случай возможных провокаций в районе планируемых работ.

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез ранее сообщал, что газ может добываться в исключительной экономической зоне Турции.

«Абдулхамид Хан» станет четвертым турецким буровым судном, которое будет участвовать в разведке газовых месторождений в Восточном Средиземноморье.