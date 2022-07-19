Украинские зенитно-ракетные войска сбили российский истребитель в районе захваченной россиянами Новой Каховки.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

«Около 20:00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что самолет пытался атаковать штурмовики ВСУ.

«Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался», — добавили в командовании Воздушных войск.

Кроме того, за сутки зенитные ракетные войска сбили пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.