Энергетика остается центральным элементом партнерства Азербайджана с Европейским союзом.

Данное заявление Джейхун Байрамов озвучил по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

«Наше энергетическое партнерство еще больше укрепил новый меморандум о взаимопонимании, подписанный вчера президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы развиваем наше стратегическое партнерство посредством Южного газового коридора — крупнейшего инфраструктурного и энергетического проекта в Европе, с целью вывода альтернативных объемов газа на рынок ЕС», отметил глава МИД.

По его словам, реализация интерконнектора Греция-Болгария является показателем диверсификации ЮГК.