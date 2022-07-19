«Азербайджан – важный партнер Европейского союза. Наше сотрудничество с Азербайджаном интенсифицируется».

С этим заявление верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

Он добавил, что ЕС выступает за «мирный и процветающий регион Южного Кавказа».

«В связи с этим важно выстраивать диалог с партнерами, которыми являются Азербайджан и ЕС», отметил Боррель.