Мы очень рады, что связи между Европейским Союзом и Азербайджаном очень успешно развиваются в рамках двустороннего сотрудничества, а также Восточного партнерства. С точки зрения развития наших политических отношений мы добились, в подлинном смысле слова, очень хороших результатов.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в расширенном составе.

«Существуют очень активные политические контакты. Как Вам известно, Европейский Союз является нашим основным торговым партнером. Уверен, что проекты, реализация которых запланирована нами на предстоящие годы, расширят наше торговое сотрудничество. Конечно, сотрудничество в энергетической сфере всегда занимало приоритетное место в нашей повестке дня. А сегодня особенно. Считаю, что у нас прекрасные результаты, достижения. В начале нынешнего года, после визита госпожи комиссара, мы начали энергетический диалог. Думаю, что это также является очень хорошим признаком взаимного интереса», — отметил президент.

«Вопросы, касающиеся энергетической безопасности, однозначно являются сегодня самыми приоритетными в глобальной повестке дня. Но, кроме этого, мы заинтересованы в расширении сотрудничества в области образования, перевозок и во всех других сферах. Обсуждаемые нами в настоящее время вопросы, связанные с новым соглашением между Азербайджаном и Европейским Союзом, охватывают все сферы потенциального сотрудничества» — добавил лидер Азербайджана.