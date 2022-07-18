Министры иностранных дел стран ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ, который не содержит дополнительных запретов на поставки энергоносителей.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Также новый пакет не содержит ограничений против Газпромбанка.

По его словам, новые санкции будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения

Кроме того, в пакет включены 48 физических лиц. В том числе, один из вице-премьеров и региональные политики, а также 9 организаций.