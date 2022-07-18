В Польше в ближайшие недели и месяцы возникнут проблемы с наличием угля, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе встречи с жителями деревни Турово на западе страны, передает издание Dziennik.

«Потому что сегодня самая большая проблема в том, что угля нет совсем, нет достаточного количества экогорошка (каменный уголь мелкой фракции)», — сказал он.

В последние годы Варшава закупала уголь в России, теперь польские госкомпании хотят заказывать его в Колумбии, Индонезии, странах по всему миру, сказал Моравецкий.