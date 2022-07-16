По состоянию на 15 июля российские силы провели серию ограниченных наземных атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка, говорится в ежедневном докладе американского Института изучения войны (ISW).

Это может свидетельствовать о том, что российские войска пытаются возобновить наступательные действия в Донбассе, считают эксперты.

Атаки по-прежнему носят мелкомасштабный характер и в основном не увенчались успехом. Скорее всего, они будут продолжены и расширены в ближайшие 72 часа, говорится в докладе.

Вместе с тем, по мнению экспертов, 10-дневной оперативной паузы недостаточно для полного восстановления наступательного потенциала.