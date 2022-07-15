Россия планирует создать свой эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы от продажи этого сырья на мировом рынке. Об этом стало известно Bloomberg.

По информации агентства, ключевые министерства России, нефтедобытчики и Центробанк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. Россия собирается привлечь к закупке нефти иностранных партнеров, чтобы выйти на объемы торговли, которые помогут установить контрольный ценовый показатель в период между мартом и июлем 2023 года.

Два неназванных российских чиновника якобы подтвердили изданию данные планы. Агентство подчеркивает, что они находятся «на ранней стадии».