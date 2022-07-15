Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что украинский кризис привнес новый взгляд на французскую оборонную политику: наблюдается «война высокой интенсивности», в которую вовлечена держава, обладающая ядерным оружием.

«Ввиду этого нового контекста абсолютно необходимо снова инвестировать во все наши (военные) запасы и возможности. Продолжать нанимать на службу и обучать и продолжать больше укреплять армию, так как те, кто некоторое время назад заявлял, что война высокой интенсивности больше не случится, сильно ошиблись», — сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France2 сразу после военного парада в Париже по случаю французского национального праздника, отмечаемого 14 июля.

По его словам, Франция располагает сильной армией и ядерными средствами сдерживания, в нее инвестируются миллиарды евро. На Францию не нападали на ее территории, она сегодня в состоянии помогать Украине и делает это, у нее есть средства защищаться, есть средства помогать своим союзникам.