Инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума в июне из-за скачка цен на бензин и подорожания продуктов питания, пишет издание AP.

Ожидается, что правительственный отчет 13 июля покажет, что потребительские цены выросли на 8,8 процента в июне по сравнению с годом ранее. Это окажется на 8,6 процента больше по сравнению с маем и станет самым большим годовым ростом с декабря 1981 года.

Такая инфляция означает, что Федеральная резервная система может провести еще одно значительное повышение процентной ставки на своем следующем заседании, отмечает издание. Эксперты также указывают на снижение цен на газ в стране, что может снизить темпы роста инфляции в августе.

Согласно июньскому опросу, 40 процентов взрослых американцев заявили, что борьба с инфляцией должна стать главным приоритетом правительства в этом году (по сравнению с 14 процентами в декабре).