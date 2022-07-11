Скончался член-корреспондент НАНА Акиф Мусаев.
Мусаев был прооперирован из-за злокачественной опухоли головного мозга неделю назад.
Но его здоровье ухудшилось, и сегодня он скончался, пишет «Репорт».
Скончался член-корреспондент НАНА Акиф Мусаев.
Мусаев был прооперирован из-за злокачественной опухоли головного мозга неделю назад.
Но его здоровье ухудшилось, и сегодня он скончался, пишет «Репорт».
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