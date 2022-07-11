Эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман перечислил города с максимальной концентрацией приверженцев однополой любви.

Анатолий Вассерман заявил, что центрами гомосексуализма в России являются такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, передает ФАН. Эрудит объяснил это тем, что в мегаполисах существенно понижен «уровень психологической нормы», что и подталкивает горожан к «античеловеческому поведению».

Чтобы уберечь россиян из крупных городов от «дополнительного соблазна», Вассерман предложил активнее бороться с пропагандой однополых отношений: «Она может искалечить судьбы неустойчивых личностей».

Слова Вассермана вызвали недовольство у мэра Екатеринбурга Евгения Куйвашева. В своем телеграм-канале градоначальник выразил сомнение в компетентности депутата: «Доказал, что эрудиция и ум — разные вещи». Куйвашев подчеркнул, что в Екатеринбурге каждый год фиксируется увеличение числа многодетных семей. Убедиться в этом мэр предложил Вассерману лично и пригласил его в свою вотчину.