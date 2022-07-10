Расходы стран Евросоюза (ЕС) на закупку газа из Азербайджана по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в I квартале 2022 года, по оценкам, составили 2,1 млрд евро. Такие данные приведены в квартальном отчете Еврокомиссии (ЕК) по ситуации на европейском газовом рынке.

В ЕК отметили рост поставок из Азербайджана за год: примерно 24 ТВтч в I квартале 2022 года против 10 ТВтч за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчету, в I квартале текущего года доля поставок газа по TAP составила 2,5% от общего объема поставок против 1,2% годом ранее.

«TAP обеспечивает доступ к азербайджанским газовым ресурсам через Южный газовый коридор (ЮГК), что является важным результатом политики безопасности поставок газа ЕС», — подчеркнули в ЕК.

В исследовании отмечается конкурентоспособность азербайджанского газа, что авторы отчета связали с долгосрочным контрактами, цена на газ по которым ниже спотовых.