В Великобритании более 30 человек подали в отставку с должностей в правительстве.

В списке решивших покинуть свои посты, который составил Sky News, 34 человека, среди них как главы министерств и ведомств, так и парламентские секретари — депутаты, которые не считаются членами правительства, но принимают участие в его работе.

Волна отставок началась после того, как вечером 5 июля свои должности покинули министр здравоохранения Саджид Джавид и канцлер казначейства Риши Сунак. Поводом для их ухода стал скандал из-за назначения Борисом Джонсоном на правительственную должность члена парламента Криса Пинчера, обвиненного в сексуальных домогательствах.

По данным BBC News, 6 июля несколько высокопоставленных членов правительства намерены встретиться с Джонсоном и попросить его уйти в отставку.

Сам премьер-министр Великобритании заявил, что не собирается покидать пост.