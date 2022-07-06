Нацполиция Украины изъяла у семьи политика Виктора Медведчука вертолет и самолет. Они были переданы на нужды ВСУ.

Отмечается, что самолет и вертолет были изъяты в рамках расследуемых уголовного дела по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением (по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364), о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191).

«По ходатайству Офиса Генерального прокурора на изъятое имущество был наложен арест. Пока его передали для нужд Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Полиция также опубликовала фото изъятой техники.