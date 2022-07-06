Сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана действуют 30 турецких компаний.

Об этом заявил главный торговый советник посольства Турции Ягуб Сефер на проходящей в Баку специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной азербайджано-турецкому сотрудничеству, сообщает Report.

Я.Сефер отметил, что речь идет об инвестициях в размере 1 миллиард долларов США, которые будут вложены этими компаниями. Однако он выразил уверенность в том, что данный объем инвестиций в дальнейшем будет расти.

По его словам, также ожидается рост туристического потока между нашими странами: «В этом году из Азербайджана в Турцию приехали 135 тысяч человек, из Турции в Азербайджан — 125 тысяч».