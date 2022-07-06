Экономисты JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и других крупных банков снижают свои прогнозы уменьшения производства РФ в этом году до 3,5%. В первые месяцы войны эксперты прогнозировали большее падение. Об этом пишет Bloomberg.

Но несмотря на это, по информации агентства, российская экономика все равно переживает самый резкий спад, по крайней мере, с 2009 года

«Улучшение прогнозов укрепляет уверенность Кремля в том, что он сможет выдержать натиск санкций со стороны США и их союзников, даже несмотря на то, что лидеры этих стран испытывают растущее давление из-за стремительного роста цен на энергоносители и продовольствие — тенденции, усугубляемые войной», — констатируют журналисты.