Две машины с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области со стороны Украины, сообщает телеграм-канал Shot.

Одну машину, предположительно, расстреляли из стрелкового оружия и гранатомёта, на вторую сбросили взрывное устройство с беспилотника. Первое авто двигалось примерно в 400 метрах от границы, когда по нему открыли огонь. Один человек погиб, ещё трое попали в больницу. Во второй машине, на который была совершена атака с квадрокоптера, находилось двое. Они не пострадали.