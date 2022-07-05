Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с серьезными нарушениями при госзакупках, сообщило агентство «Репорт».

Согласно информации, при анализе итоговых протоколов, поступивших из Управления материально-технического обеспечения МЧС, было установлено, что документы, представленные от имени некоторых государственных органов и финансовых институтов для участия в открытых тендерах, проведенных посредством электронных закупок, были сфальсифицированы.

Были сфальсифицированы и загружены на единый интернет-портал государственных закупок банковские справки и другие документы, относящиеся к ООО Standard TT 2022, Business Connection и Furniture Art, участвовавшим в открытых тендерах по закупке различных атрибутов, вычислительной техники, оборудования и систем отопления и охлаждения.