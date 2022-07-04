Уровень инфляции в Турции в июне в годовом исчислении составил 78,62%. Об этом сообщил в понедельник Институт статистики Турции.

В то же время независимые эксперты из Группы анализа инфляции заявили, что она составила в прошлом месяце 175,55%.

В мае инфляция в Турции, по официальным данным, составила 73,5% в сравнении с 69,97% месяцем ранее. По неофициальным данным, она превысила 160%.

По прогнозам Центробанка Турции, уровень инфляции в республике по итогам текущего года ожидается на уровне 64,59%.