Президент Владимир Зеленский рассказал, есть ли риск того, что вся Луганская область может быть полностью захвачена врагом. Об этом шла речь во время совместного премьер-министром Австралии Энтони Албенизи брифинга сегодня в Киеве.

«Такие риски есть, что Луганская область будет вся захвачена. Они понятны нам. Но нужно понимать, что ежедневно может меняться ситуация», — сказал президент.

Относительно Лисичанска, по словам Зеленского, невозможно утверждать, что он полностью под контролем.

«Продолжаются бои в окрестностях Лисичанска. И наша задача — иметь огневое преимущество. На сегодня, я считаю, наши ВСУ делают все, что могут. Ускорение поставки оружия даст возможность иметь огневое преимущество, и тогда будем давить на этом направлении сильнее. Но там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет. Это слабое наше место. Но на других направлениях есть наши шаги вперед», — пояснил президент.