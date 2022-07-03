За время российско-украинской войны, защитники Украины обезвредили более 40 процентов боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров российских частей только из Южного военного округа России. Их восстановление следует проводить на специальных ремонтных предприятиях. Об этом 3 июля сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Доставляя на ремонтные заводы поврежденную технику, россияне ее полностью разукомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков.

В то же время директора ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт. Они мотивируют это отсутствием компонентов и недостаточными суммами средств, поступающих от военных за уже выполненные работы.