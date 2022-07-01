Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что означает освобождение острова в условиях войны.

«Во-первых, выход войск РФ со Змеиного означает освобождение наших территорий. В глобальном военном смысле, те средства ПВО, которые они разместили для защиты своих кораблей в северо-западной части Черного моря, уже не будут работать. То есть, их корабли становятся более уязвимыми. Для них это потеря позиций, потеря защиты, а также исторического владения морем и небом, о чем они заявляли», — пояснила она.