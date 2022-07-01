Освобождение острова Змеиный от российских войск еще не обеспечивает безопасность в Черном море, но уже ограничивает их действия.

Такое мнение 30 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Бесспорно, главное слово сегодня – Змеиный. Наверное, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл русский корабль. Потом и корабль отбыл – навсегда, а теперь и остров снова свободен, – сказал президент. – Остров Змеиный – это стратегический пункт, что значительно меняет ситуацию в Черном море. Это еще не обеспечивает безопасность, это еще не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже ограничивает действия россиян. Шаг за шагом мы вытесним их из нашего моря, с нашей земли, с нашего неба».

Зеленский в видеообращении выразил благодарность Главному управлению разведки, бойцам «Альфы», артиллеристам ВСУ, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, а также командованию «Александрия».