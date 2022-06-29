Из-за российско-украинской войны в Грузии возникли проблемы с логистикой.

Об этом на азербайджано-грузинском бизнес-форуме в Баку заявил генеральный директор ООО Azеrsun Holding Саваш Узан, сообщает Report.

«Грузинские порты чересчур перегружены из-за закрытия украинских портов. В соседней стране 9-10 казахстанских, 4 узбекских и азербайджанских судов уже больше месяца ожидают очереди. Необходимо учесть состояние портов, осуществить сюда дополнительное инвестирование», — отметил С.Узан.

По словам гендиректора Azеrsun Holding, закрытие портов в Украине создает большие возможности для нашей страны:

«Прибытие такого большого количества грузов не ожидалось. В настоящее время грузы Казахстана и Узбекистана перевозятся по Среднему коридору, и это может продолжиться в будущем. Чтобы грузовые перевозки не были временными, в Средний коридор нужно вложить дополнительные средства».