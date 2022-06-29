Импорт нефти в Турцию в апреле поднялся на 10%, что позволило России остаться лидером по поставкам этого топлива. Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на Управление по контролю и регулированию энергетического рынка страны.

«Турецкий импорт нефти и нефтепродуктов в апреле 2022 года вырос на 10,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 3 933 497 тонн», — отметили в публикации.

По данным агентства, импорт нефти-сырца из России подрос на 15,5%, до 3,016 млн тонн. При этом поставки дизтоплива за тот же период упали на 16,6%, до 656,8 тыс. тонн.

В статье добавили, что оставшаяся часть импорта состояла из авиационного и судового топлива, бензина, мазута и других продуктов переработки нефти.