На сцене Шушинского государственного музыкального драматического театра спустя 73 года впервые будет представлен спектакль.

Завтра, 29 июня, в Шуше, в местечке под названием Тутовый сад будет показан спектакль «Приключения визиря Лянкяранского ханства» по произведению М.Ф.Ахундзаде, сообщает Report.

Мероприятие будет организовано Министерством культуры Азербайджана.

Этот театр имеет многолетнюю историю. С 1938 года в Шуше начал функционировать Государственный совхоз-колхоз-театр. С 1943 года театр стал называться Государственный музыкально-драматический театр имени Узеира Гаджибекова.

В 1949 году театр закрыли. 11 мая 1990 года Кабинет министров Азербайджана принял решение о восстановлении деятельности театра.

После оккупации города армянскими вооруженными подразделениями 8 мая 1992 года, театр переехал в Баку и разместился в здании Театра юного зрителя. Первую постановку театр представил в Баку 13 февраля 1993 года.

Шушинский театр в настоящее время осуществляет деятельность в Баку в кинотеатре «Савалан».