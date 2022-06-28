Не знаешь, плакать или радоваться тому, что с некоторых пор арабские туристы, и в целом граждане стран Персидского Залива, стали завсегдатаями сводок происшествий МВД Азербайджана. Причем, приключения, в которые арабы попадают в Баку чаще, чем остальные туристы, связаны либо с кражами денег, в которых они обычно обвиняют своих подружек — женщин с низкой социальной ответственностью, либо с хулиганствами- побоями, учиненными ими самими.

И на этот раз в Баку произошел аналогичный случай. В пятизвездочном отеле Fairmont сотрудники 9-го отделения полиции Сабаильского района зарегистрировали хулиганство. В полицию пожаловалась жительница столицы А.А. (1998 г.р.). Пострадавшая показала, что 27 июня, в 07:30 стала жертвой побоев, учиненных в указанном отеле со стороны гражданина Саудовской Аравии Райана Джасера Алажани (1997 г.р.). В настоящее время дознаватель выясняет обстоятельства хулиганства.

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