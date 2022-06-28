Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило дефолт России по своему суверенному долгу. Это произошло из-за того что 27 июня истек 30-дневный льготный период, а инвесторы не получили выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн. Об этом сказано в отчете на сайте агентства.

«Вероятны дальнейшие дефолты по купонным выплатам», — отметили в ведомстве.

Также в Moody’s проанализировали указ главы Кремля Владимира Путина от 22 июня, которым Россия установила порядок выплат по валютному долгу (еврооблигации), заявив, что может выплачивать его в рублях.

«Мы, вероятно, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, которые не допускают такой деноминации в соответствии с договорными условиями», — заявили в агентстве.

Отмечается, что еврооблигации, выпущенные Россией после 2018 года, допускают при определенных условиях погашение в рублях. Однако еврооблигации, выпущенные до 2018 года разрешают погашение в другой твердой валюте — доллары, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк.