Британская компания IHG (InterContinental Hotels Group), владеющая среди прочего сетями отелей Holiday Inn, Crowne Plaza и HUALUXE, прекращает всю деятельность в РФ. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте компании.

«В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всей деятельности в России в связи с санкциями, введенными [в отношении РФ] Великобританией, США и ЕС, а также продолжающимися и усиливающимися проблемами ведения бизнеса в этой стране», — отмечается в заявлении.