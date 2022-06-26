Бывший президент США Дональд Трамп провел митинг в городе Мендон штата Иллинойс, в ходе которого резко раскритиковал политику действующего главы государства Джо Байдена, передает Newsmax.

«Это больше не великое государство. Это государство в упадке. Мне очень неприятно говорить вам об этом», — заявил Дональд Трамп.

Он также раскритиковал шаги действующих властей в связи с экономической ситуацией в стране.

«Государство, у которого самая высокая инфляция за последние 40 лет, а также самые высокие цены на энергоносители за всю его историю. У нас никогда не было ничего подобного тому, что произошло с энергоносителями и ценами на них. Она больше не является энергетически независимой или энергетически доминирующей, как это было всего два года назад», — заявил экс-президент США.

«Это государство, которое умоляет Венесуэлу и Саудовскую Аравию о нефти», — отметил он.

Трамп также упрекнул Байдена по поводу вывода войск из Афганистана и ситуации вокруг Украины.

«Это государство, которое сдалось в Афганистане, оставив после себя погибших солдат, американских граждан и самое лучшее военное оборудование в мире стоимостью 85 миллиардов долларов. Это государство, которое позволило России разрушить страну, Украину, убив сотни тысяч людей, и дальше будет только хуже», — заявил он.

Он добавил, что при нем этого «никогда бы не случилось».

«Это государство, в котором больше нет ни свободной прессы, ни честной прессы. Фальшивые новости — это все, что вы получаете, и они — враги народа. Это государство, где свобода слова больше не допускается, где процветает преступность, где экономика рушится, где в 2021 году от COVID умерло больше людей, чем в 2020 году», — заключил он.